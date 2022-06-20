Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы

Спецслужбы Польши заявляют, что страна долгое время находится "под прицелом России".

Источник: представитель польских служб безопасности Станислав Жарин в Twitter

Прямая речь: "На протяжении многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши.

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Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность".

"Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией".