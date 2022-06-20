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У Львові горіла церква УПЦ МП

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 01:25
У Львові горіла церква УПЦ МП
Рятувальники гасять пожежу у львівській церкві

На Сихові у Львові горіла дерев’яна церква Московського патріархату.

Джерело: ГУ ДСНС України у Львівській області, очевидці в соцмережах

Дослівно ГУ ДСНС: "м.Львів: вогнеборці ліквідували займання в дерев’яній церкві.

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19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев'яній церкві".

Деталі: Рятувальники повідомляють, що пожежу загасили о 23:30.

За їхніми даними, постраждалих внаслідок займання немає.

ВІДЕО ДНЯ

Очевидці у соцмережах опублікували відео пожежі, а також прокоментували: "Горить церква російського патріархату на Сихові".

Теми: Львівпожежацерква
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