У Львові горіла церква УПЦ МП
Понеділок, 20 червня 2022, 01:25
На Сихові у Львові горіла дерев’яна церква Московського патріархату.
Джерело: ГУ ДСНС України у Львівській області, очевидці в соцмережах
Дослівно ГУ ДСНС: "м.Львів: вогнеборці ліквідували займання в дерев’яній церкві.
19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Антоненка-Давидовича в дерев'яній церкві".
Деталі: Рятувальники повідомляють, що пожежу загасили о 23:30.
За їхніми даними, постраждалих внаслідок займання немає.
Очевидці у соцмережах опублікували відео пожежі, а також прокоментували: "Горить церква російського патріархату на Сихові".
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