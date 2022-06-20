Во Львове горела церковь УПЦ МП

На Сыхове во Львове горела деревянная церковь Московского патриархата.

Источник: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, очевидцы в соцсетях

Дословно ГУ ГСЧС: "Львов: пожарные ликвидировали возгорание в деревянной церкви.

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19 июня в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давыдовича в деревянной церкви.

Детали: Спасатели сообщают, что пожар был потушен в 23:30.

По их данным, пострадавших в результате возгорания нет.

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Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара, а также прокомментировали: "Горит церковь российского патриархата на Сыхове".