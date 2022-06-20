Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове горела церковь УПЦ МП

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 01:25
Спасатели тушат пожар во львовской церкви

На Сыхове во Львове горела деревянная церковь Московского патриархата.

Источник: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, очевидцы в соцсетях

Дословно ГУ ГСЧС: "Львов: пожарные ликвидировали возгорание в деревянной церкви.

19 июня в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давыдовича в деревянной церкви.

Детали: Спасатели сообщают, что пожар был потушен в 23:30.

По их данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара, а также прокомментировали: "Горит церковь российского патриархата на Сыхове".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Львовпожарцерковь
Главное сегодня

Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море

Суд запретил ОПЗЖ

Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон

Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается – Ермак

Россия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

Все новости...
Львов
Украинская евроколея может обеспечить надежное сообщение между Украиной и ЕС
Во львовском "Охматдете" дети перед операцией будут засыпать в объятиях родителей
СБУ задержала корректировщика ракет по Львову
Последние новости
15:27
Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввоз санкционных товаров из РФ
15:20
В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции
15:19
Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей
15:13
видео"Улицу не могли взять почти месяц": сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ
15:01
фотоОккупанты повредили более 400 гектаров леса на Черниговщине
14:54
Луганщина: идут решающие бои, враг пытается выйти на админграницу до 26 июня - МОУ
14:48
Нефтебазу на Днепропетровщине до сих пор тушат: нашли третьего погибшего
14:44
фотоВ Одессе сообщают о ракетных ударах
14:32
Ехал туда, куда взрослые не решались: врачи спасли ногу 17-летнему волонтеру
14:23
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
Все новости...