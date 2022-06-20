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На півдні ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 01:55
українська військова техніка, фото: ОК Південь

За минулу добу українські військові на південних рубежах оборони знищили 28 загарбників, ворожу техніку включно з гарматою-гаубицею, безпілотником і танком.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари.

В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки.

Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".

Деталі: На Миколаївщині зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ влучно знищено безпілотний розвідник.

Загальні ж втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та 2 військові автівки.

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Теми: Збройні силивійна
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