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На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 01:55
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
украинская военная техника, фото: ОК Юг

За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары.

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В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух". Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки.

Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".

Детали: В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.

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Общие же потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.

Темы: Вооруженные силывойна
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