На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары.
В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух". Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки.
Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".
Детали: В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.
Общие же потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.