Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 01:55
украинская военная техника, фото: ОК Юг

За минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары.

В районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух". Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки.

Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".

Детали: В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.

Общие же потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море

Суд запретил ОПЗЖ

Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон

Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается – Ермак

Россия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

Все новости...
Вооруженные силы
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
Зеленский поздравил "тракторные войска" со профессиональным праздником
ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба
Последние новости
15:27
Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввоз санкционных товаров из РФ
15:20
В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции
15:19
Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей
15:13
видео"Улицу не могли взять почти месяц": сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ
15:01
фотоОккупанты повредили более 400 гектаров леса на Черниговщине
14:54
Луганщина: идут решающие бои, враг пытается выйти на админграницу до 26 июня - МОУ
14:48
Нефтебазу на Днепропетровщине до сих пор тушат: нашли третьего погибшего
14:44
фотоВ Одессе сообщают о ракетных ударах
14:32
Ехал туда, куда взрослые не решались: врачи спасли ногу 17-летнему волонтеру
14:23
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
Все новости...