Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні проти України – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 03:31
Росія перешкоджає своїм збройним силам у війні проти України – ISW
російський військовй, фото: Getty Images

За даними Інститут вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії, Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Джерело: ISW

Деталі: Міністерство оборони Великобританії повідомляє, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Реклама:

Британське відомство також повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання "військових дисидентів" і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки означення конфлікту в Україні як "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема які захищали Маріуполь. Судити їх мають намір за відповідно до законодавства так званої "ДНР" (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства).

Як повідомляє ISW, російська влада, ймовірно, "використає ці судові процеси для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників"… а також просуватиме пропаганду Кремля "про вторгнення в Україну з метою її "денацифікації".

ВІДЕО ДНЯ

Ключові висновки експертів ISW:

  • Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.
  • Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману.
  • Окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.
  • Успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.
  • Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ.

До аналізу війни Росії в Україні Інститут додає карти ведення бойових дій.

 
 
 
 
 

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Австралія почала постачання Україні бронетранспортерів M113
Зеленський привітав "тракторні війська" із фаховим святом
Схід: ЗСУ знищили 14 окупантів, ворожі тягачі та САУ
На півдні ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: