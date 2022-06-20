Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия препятствует своим вооруженным силам в войне против Украины – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 03:31
российский военный, фото: Getty Images

По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

Источник: ISW

Детали: Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и отказывающихся от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальная военная операция" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официальной объявленной войны.

Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены согласно законодательству так называемой "ДНР" (которое, в частности, разрешает смертную казнь, в отличие от российского законодательства).

Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, "используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников"… а также будут продвигать пропаганду Кремля "о вторжении в Украину с целью ее "денатификации".

Ключевые выводы экспертов ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Стянутой российской артиллерии в сочетании с предположительно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка.
  • Российские войска продолжали готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
  • Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон-Николаевская область.
  • Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.
  • Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.

К анализу войны России в Украине институт добавляет карты ведения боевых действий.

 
 
 
 

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Защитники ударили ракетами по украденным Россией "вышкам Бойко" в Черном море

Суд запретил ОПЗЖ

Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон

Защитники Мариуполя живы, работа над их освобождением не останавливается – Ермак

Россия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

Все новости...
Австралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
Зеленский поздравил "тракторные войска" со профессиональным праздником
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
Последние новости
15:27
Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввоз санкционных товаров из РФ
15:20
В Раде поддержали реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции
15:19
Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей
15:13
видео"Улицу не могли взять почти месяц": сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ
15:01
фотоОккупанты повредили более 400 гектаров леса на Черниговщине
14:54
Луганщина: идут решающие бои, враг пытается выйти на админграницу до 26 июня - МОУ
14:48
Нефтебазу на Днепропетровщине до сих пор тушат: нашли третьего погибшего
14:44
фотоВ Одессе сообщают о ракетных ударах
14:32
Ехал туда, куда взрослые не решались: врачи спасли ногу 17-летнему волонтеру
14:23
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
Все новости...