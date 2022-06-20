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Россия препятствует своим вооруженным силам в войне против Украины – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 03:31
Россия препятствует своим вооруженным силам в войне против Украины – ISW
российский военный, фото: Getty Images

По данным Института изучения войны (ISW) и Минобороны Британии, Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

Источник: ISW

Детали: Министерство обороны Великобритании сообщает, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

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Британское ведомство также сообщило 19 июня, что российские власти пытаются найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и отказывающихся от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальная военная операция" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официальной объявленной войны.

Российские власти, вероятно, стремятся использовать судебные процессы, касающиеся военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. Судить их намерены согласно законодательству так называемой "ДНР" (которое, в частности, разрешает смертную казнь, в отличие от российского законодательства).

Как сообщает ISW, российские власти, вероятно, "используют эти судебные процессы для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников"… а также будут продвигать пропаганду Кремля "о вторжении в Украину с целью ее "денатификации".

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Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Стянутой российской артиллерии в сочетании с предположительно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка.
  • Российские войска продолжали готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
  • Оккупанты сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южного направления из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон-Николаевская область.
  • Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынуждают российские войска бросить подкрепление на этот ослабленный сектор линии фронта.
  • Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать враждебность у местных жителей к ВСУ.

К анализу войны России в Украине институт добавляет карты ведения боевых действий.

 
 
 
 

Темы: войнаРосcия
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