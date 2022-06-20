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Посол повідомив, коли Болгарія зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 05:16
прапор Азербайджану, фото: Getty Images

З 1 липня Болгарія буде повністю постачатися азербайджанським газом.

Джерело: Посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов, цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).

"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - повідомив Гусейнов.

Дипломат зазначив, що по IGB вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії.

За його словами, очікується, що тестове постачання буде проведено до кінця червня.

Постачання азербайджанського газу до Європи – Італії, Греції та Болгарії – почалися 31 грудня 2020 року по Транс-Адріатичному газопроводу (TAP).

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Однак через відсутність інтерконектора обсяги поставок азербайджанського газу до Болгарії були в кілька разів меншими від запланованого - 250-300 млн кубометрів на рік замість 1 млрд кубометрів на рік.

Наприкінці березня 2022 року оператор IGB повідомив, що IGB вже підключений до TAP, що дозволить налагодити постачання азербайджанського газу до Болгарії інтерконектором.

Як тільки IGB буде введено в експлуатацію, врізання спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд. кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд кубометрів газу на рік.

Теми: БолгаріягазАзербайджан
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