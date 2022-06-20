Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол повідомив, коли Болгарія зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 05:16
Посол повідомив, коли Болгарія зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі
прапор Азербайджану, фото: Getty Images

З 1 липня Болгарія буде повністю постачатися азербайджанським газом.

Джерело: Посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов, цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).

Реклама:

"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - повідомив Гусейнов.

Дипломат зазначив, що по IGB вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії.

За його словами, очікується, що тестове постачання буде проведено до кінця червня.

ВІДЕО ДНЯ

Постачання азербайджанського газу до Європи – Італії, Греції та Болгарії – почалися 31 грудня 2020 року по Транс-Адріатичному газопроводу (TAP).

Однак через відсутність інтерконектора обсяги поставок азербайджанського газу до Болгарії були в кілька разів меншими від запланованого - 250-300 млн кубометрів на рік замість 1 млрд кубометрів на рік.

Наприкінці березня 2022 року оператор IGB повідомив, що IGB вже підключений до TAP, що дозволить налагодити постачання азербайджанського газу до Болгарії інтерконектором.

Як тільки IGB буде введено в експлуатацію, врізання спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд. кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд кубометрів газу на рік.

Теми: БолгаріягазАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: