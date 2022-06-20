Посол сообщил, когда Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме

С 1 июля Болгария будет полностью снабжаться азербайджанским газом.

Источник: Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов, цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме после завершения в июне тестовой прокачки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

"Поставки согласованных объемов газа начнутся с 1 июля", - сообщил Гусейнов.

Дипломат отметил, что по IGB уже началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию. По его словам, ожидается, что тестовые поставки будут проведены до конца июня.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к TAP, что позволит наладить поставки азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору.

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Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров газа в год.