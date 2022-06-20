У ЄС вже заморожено активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС.

Джерело: офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд у розмові з "Die Welt", DW

Пряма мова: "Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд. євро у квітні до понад 12,5 млрд. євро".

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Деталі: Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав із тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, які належать російським олігархам, – особливо у Німеччині.