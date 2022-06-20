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У ЄС вже заморожено активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

Понеділок, 20 червня 2022, 07:28

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС.

Джерело: офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд у розмові з "Die Welt", DW

Пряма мова: "Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд. євро у квітні до понад 12,5 млрд. євро".

Деталі: Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав із тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, які належать російським олігархам, – особливо у Німеччині.

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