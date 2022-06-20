В ЕС уже заморожены активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС.

Источник: официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд в разговоре с "Die Welt", DW

Прямая речь: "Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро".

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Детали: Столь резкое увеличение замороженных активов Виганд связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, – особенно в Германии.