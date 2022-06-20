Росіяни обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей

Росіяни завдали ударів по Харкову і області, у результаті чого поранення отримали троє дітей.

Джерело: начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко

Пряма мова: "Щодня в Харкові та області не вщухають ракетні та артилерійські обстріли мирних мешканців регіону. Протягом минулого дня військові російської федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно".

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Деталі: Крім того, Тимошко повідомив, що вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя.

В результаті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині.

У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей.