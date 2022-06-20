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Россияне обстреляли Харьков и область, ранены трое детей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 июня 2022, 07:58
Россияне обстреляли Харьков и область, ранены трое детей
иллюстративное фото ГУ ГСЧС

Россияне нанесли удары по Харькову и области, в результате чего ранения получили трое детей.

Источник: начальник ГУ ЧП в Харьковской области Владимир Тимошко

Прямая речь: "Ежедневно в Харькове и области не утихают ракетные и артиллерийские обстрелы мирных жителей региона. В течение прошедшего дня военные российской федерации нанесли удары по городу Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино".

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Детали: Кроме того, Тимошко сообщил, что ночью враг выпустил ракеты по Харькову и населенным пунктам пригорода.

В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в городе Люботино.

В селе Ивановцка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойнадети
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