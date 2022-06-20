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Над Одесою й Білгород-Дністровським районом збили ракети – ОК “Південь”

Олена РощінаПонеділок, 20 червня 2022, 09:00
Над Одесою й Білгород-Дністровським районом збили ракети – ОК “Південь”
Небо над Одесою, фото "Суспільне"

Російські війська у ніч на 20 червня намагалися завдати ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області, а вранці – по Одесі, проте ракети було знищено в повітрі.

Джерело: офіційне повідомлення ОК "Південь" у Telegram-каналі Одеської міськради, а також Telegram-канали "Суспільне Одеса", "Думская" та Одесса.Info з посиланням на місцевих жителів

Дослівно ОК "Південь": "Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.

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Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі".

Деталі: Повідомлення про вибухи в Одесі почали надходити від жителів о 07:20. За годину-півтори до цього також повідомлялося про роботу ППО в області.

Повітряна тривога на Одещині оголошувалася з 07:19 до 07:34, а також вночі з 02:37 до 02:51.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що сили протиповітряної оборони (ППО) збили над Одесою ворожу ракету.

Також дехто писав про дим  і "приліт" в Одесі, але за іншою інформацією стовп диму виник через пожежу на підстанції, а не ракетний удар.

УП, оновлено від 08:15
Теми: ОдесаОдеська областьвійна
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