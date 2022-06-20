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Над Одессой и Белгород-Днестровским районом сбили ракеты – ОК "Юг"

Елена РощинаПонедельник, 20 июня 2022, 09:00
Небо над Одессой, фото "Суспільне"

Российские войска в ночь на 20 июня пытались нанести ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, а утром – по Одессе, однако ракеты были уничтожены в воздухе.

Источник: официальное сообщение ОК "Юг" в Telegram-канале Одесского горсовета, а также Telegram-каналы "Суспільне Одеса", "Думская" и Одесса. Info со ссылкой на местных жителей

Дословно ОК "Юг": "Враг продолжает атаковать Одесщину крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе".

Детали: Сообщения о взрывах в Одессе начали поступать от жителей в 07:20. За час-полтора до этого также сообщалось о работе ПВО в области.

Воздушная тревога в Одесской области объявлялась с 07:19 до 07:34, а также ночью с 02:37 до 02:51.

Местные Telegram-каналы сообщали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Одессой вражескую ракету.

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Также некоторые писали о дыме и "прилете" в Одессе, но по другой информации столб дыма возник из-за пожара на подстанции, а не ракетного удара.

УП, обновлено от 08:15
Темы: ОдессаОдесская областьвойна
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