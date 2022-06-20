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ЄС заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 08:35

У країнах Євросоюзу внаслідок санкцій заблокували доступ російських олігархів та установ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

Про це повідомив виданню Die Welt офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, пише "Європейська правда".

 "Сума заморжених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", - повідомив Віганд.

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Збільшення значною мірою пов’язане з тим, що численні активи були заблоковані в Німеччині.

Федеральний міністр фінансів Крістіна Лінднер заявив минулого тижня, що російські активи на суму майже 4,5 мільярда євро були заморожені у країні. 

Серед них - депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.

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Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відбудови України.

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Теми: ЄСРосіяолігархи
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