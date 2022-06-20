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ЕС заморозил активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 08:35

В странах Евросоюза в результате санкций заблокировали доступ российских олигархов и учреждений к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро.

Об этом сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, пишет "Европейская правда".

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро", - сообщил Виганд.

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Увеличение в значительной степени связано с тем, что многие активы были заблокированы в Германии.

Федеральный министр финансов Кристина Линднер заявил на прошлой неделе, что российские активы на сумму почти в 4,5 миллиарда евро были заморожены в стране.

Среди них – депозиты центрального банка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.

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Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Темы: ЕСРосcияолигархи
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