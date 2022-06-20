Росіяни вдарили авіацією та реактивною артилерією поблизу Лисичанська

Навколо Лисичанська Луганської області російські війська завдали трьох авіаударів, а також обстрілювали з артилерії.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель.

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Ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників".

Деталі: За словами Гайдая, в області протягом 19 червня зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.