Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили авиацией и реактивной артиллерией вблизи Лисичанска

Роман ПетренкоПонедельник, 20 июня 2022, 08:46

Вокруг Лисичанска Луганской области российские войска нанесли три авиаудара, а также обстреливали из артиллерии.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Значительные разрушения жилого фонда в Горном, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.

Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей".

Детали: По словам Гайдая, в области в течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.

 

Темы: Луганская областьЛисичанскобстрелвойна
Главное сегодня

видеоЖурналисты выяснили, где живет Кива в Подмосковье

В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай

обновленоВоенное авто с боекомплектом горело на Полтавщине, есть пострадавший

Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов "признать" ОРДЛО

Жестокое убийство девушек в Киеве: обвиняемый получил пожизненное, сообщница - 13 лет тюрьмы

Путин собирается в гости к Лукашенко

Все новости...
Луганская область
Из Лисичанска эвакуировали еще 19 жителей – Гайдай
Из Лисичанска, Приволья и близлежащих сел эвакуировали 32 человека
Боремся за Северодонецк, враг поджимает с Попасной – Гайдай
Последние новости
23:02
Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым
23:02
Тайвань даст средства на восстановление Бучи – мэр
23:01
фотоВ центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии
22:50
Экономические новости 20 июня: украинская ИТ-армия срывает выступление Путина, Китай импортирует рекордный объем нефти из РФ
22:49
Топ-дипломат ЕС о конфликте Литвы и России по поводу санкций: Мы проверим, все ли там законно
22:41
видеоЖурналисты выяснили, где живет Кива в Подмосковье
22:37
Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков до "транспортного безвиза"
22:30
Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации
22:20
Поезд из Харькова в Ивано-Франковск станет на три часа дольше ради безопасности
22:11
Донетчина: 3 погибших и 2 раненых гражданских за сутки
Все новости...