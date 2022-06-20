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Регіони: інтенсивність обстрілів Харкова зросла, тривають бої на Херсонщині

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 09:08
Регіони: інтенсивність обстрілів Харкова зросла, тривають бої на Херсонщині
РУЙНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ПІВНІЧНІЙ САЛТІВЦІ В ХАРКОВІ 25 ТРАВНЯ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

У Харкові інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів, а у Херсонській області тривають бойові дії.

Джерело: звіти глав регіонів

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

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На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.

Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає.

По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби — одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району — один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.

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Луганщина: ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.

Донеччина: інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу — авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці. Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО "Град" і "Ураган" Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту.

Пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня. Одна людина загинула, семеро — поранені (серед них - одна дитина).

Миколаївщина: вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення. У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає. Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.

Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Теми: ХарківХерсонська областьвійна
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