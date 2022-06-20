Регионы: интенсивность обстрелов Харькова возросла, продолжаются бои на Херсонщине

В Харькове интенсивность обстрелов города увеличилась, в частности, крайних северных районов, а в Херсонской области продолжаются боевые действия.

Источник: отчеты глав регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине.

На Днепропетровщине ночью враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду. Сгорел дом. Люди не пострадали.

Харьков: интенсивность обстрелов города увеличилась, в том числе крайних северных районов. Пострадавших предварительно нет.

По области оккупанты обстреливают Чугуевщину, в течение суток — один человек ранен. Активные обстрелы на Изюмском направлении, где ведутся бои, пятеро пострадавших. В Первомайском Лозовского района один пострадавший. Также обстрелы потерпела Золочевская громада.

Луганщина: враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей.

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Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка. Погибших и раненых, по предварительным данным, нет.

Донетчина: интенсивность обстрелов нарастает по всей линии фронта. В сутки — авиаудары по Торецку, Нью-Йорку, Новомихайловке. Плотные обстрелы из артиллерии, танков, РСЗО "Град" и "Ураган" Авдеевки, Зайцева, Железного, Бахмута.

Повреждены 6 многоэтажек и 6 частных жилых домов, админздание отделения полиции, помещение "Укртелеком", автобаза, Торецкая исправительная колония, больница. Один человек погиб, семеро ранены (среди них - один ребенок).

Николаевщина: вчера были обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В результате вчерашних обстрелов города Очаков Очаковской громады один человек погиб, два получили ранения. Во второй половине дня вчера также были обстрелы в селе Галицынове. Частичное разрушение жилых домов. Потерпевших нет. Вражеские обстрелы потерпели и село Лупарево. Информация о повреждениях уточняется. В результате обстрелов села Красное Воскресенской громады прекратилась подача энерго- и водоснабжения. Разрушений и пострадавших нет. В с. Красное из-за вражеских обстрелов занялось поле с озимой пшеницей.

Херсонщина: ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены дома мирных жителей, много заминированной инфраструктуры. Мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.