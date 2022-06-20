Президентка Єврокомісії: переконана, що Україна отримає статус кандидата на саміті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що лідери країн ЄС на саміті цього тижня погодяться надати Україні статус кандидата на вступ на основі висновку Єврокомісії.

Як повідомляє польське PAP, про це вона сказала в інтерв’ю німецькому суспільному телебаченню.

"Я глибоко переконана, що ми отримаємо позитивне рішення і підтримка буде. Курс вже визначено", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що після отримання статусу саме від країн-кандидатів буде залежати швидкість їхнього просування до членства. Президентка Єврокомісії нагадала приклад Словаччини, яка отримала перспективу у 1999 році і змогла приєднатися у 2004, і Туреччини, яка нині далі від потенційного членства, ніж була на той момент.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас, для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного ефтапу процедури.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.