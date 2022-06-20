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Президент Еврокомиссии: убеждена, что Украина получит статус кандидата на саммите

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 09:08

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уверена, что лидеры стран Евросоюза на саммите на этой неделе согласятся предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на основе заключения Еврокомиссии.

Как сообщает польское PAP, об этом она сказала в интервью немецкому общественному телевидению.

"Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение и поддержка будет. Курс уже определен", - заявила Урсула фон дер Ляен.

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Она добавила, что после получения статуса скорость их продвижения к членству будет зависеть от стран-кандидатов. Президент Еврокомиссии напомнила пример Словакии, которая получила перспективу в 1999 году и смогла присоединиться в 2004, и Турции, которая сейчас дальше от потенциального членства, чем была на тот момент.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС УкраиныМолдову и Грузию, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

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Подробнее об этом - в видеообъяснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: ЕвропаУкраина
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