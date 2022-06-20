Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вже знищили 33 800 окупантів, 1 477 танків та 3 588 БТРів

"Українська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 09:41
ЗСУ вже знищили 33 800 окупантів, 1 477 танків та 3 588 БТРів
Фото Генштаб ВСУ

Російські війська продовжують нести суттєві втрати в живій силі та техніці в Україні. Лише за минулу добу було ліквідовано 200 окупантів. З початку військової агресії РФ знищено 33 800 ворогів.

Джерело: Генеральний штаб ВСУ

Деталі: Загальні бойові втрати ворога с 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу - близько 33 800 (+200),

танків – 1 477 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3 588 (+11) од,

ВІДЕО ДНЯ

артилерійських систем - 749 (+4) од,

РСЗВ - 238 (+3) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилатих ракет - 130 (+0),

кораблів/катеів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 (+4) од,

спеціальної техніки - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Теми: війнаРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: