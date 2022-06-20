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ВСУ уже уничтожили 33 800 оккупантов, 1 477 танков и 3 588 БТРов

"Украинская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 09:41
Фото Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают нести существенные потери в живой силе и технике в Украине. Только за минувшие сутки были ликвидированы 200 оккупантов. С начала военной агрессии РФ уничтожены 33 800 врагов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 800 (+200),

танков – 1 477 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3 588 (+11) ед,

артиллерийских систем - 749 (+4) ед,

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РСЗО - 238 (+3) ед,

средств ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3) ед,

крылатых ракет – 130 (+0) ед,

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 527 (+4) ед,

специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Темы: войнаРосcияармия
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