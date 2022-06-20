Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"
Росія заявила, що у них "розв'язані руки", якщо Євросоюз "не виправить ситуацію з блокадою Калінінграда".
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на голову комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрія Клімова
Пряма мова Клімова: "Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".
Деталі: Раніше влада Калінінградської області обіцяла "запропонувати вжити заходів з боку РФ", якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону.
Також вони називають заборону незаконною.
Передісторія: Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.