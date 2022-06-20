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Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"

Роман ПетренкоПонеділок, 20 червня 2022, 10:53
Росія погрожує Європі за блокаду Калінінграда

Росія заявила, що у них "розв'язані руки", якщо Євросоюз "не виправить ситуацію з блокадою Калінінграда".

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на голову комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрія Клімова

Пряма мова Клімова: "Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".

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Деталі: Раніше влада Калінінградської області обіцяла "запропонувати вжити заходів з боку РФ", якщо Литва не скасує обмеження на транзит товарів до регіону.

Також вони називають заборону незаконною.

Передісторія: Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

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Теми: РосіяЛитваЄС
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