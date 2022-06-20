Россия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

Россия заявила, что у них "будут развязаны руки", если Евросоюз "не исправит ситуацию с блокадой Калининграда".

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова

Прямая речь Климова: "Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Детали: Ранее власти Калининградской области обещали "предложить принять меры со стороны РФ", если Литва не отменит ограничение на транзит товаров в регион.

Также они называют запрет незаконным.

Предыстория: Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.