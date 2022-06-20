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Росія на світанку обстріляла Сумщину й Чернігівщину

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 10:56
Росія на світанку обстріляла Сумщину й Чернігівщину
фото ДПСУ

На світанку 20 червня з території Росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія загарбників вела з боку російського села Зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району.

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Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійна
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