Росія на світанку обстріляла Сумщину й Чернігівщину
Понеділок, 20 червня 2022, 10:56
На світанку 20 червня з території Росії двічі обстріляли Сумщину та один раз Чернігівщину.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія загарбників вела з боку російського села Зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району.
Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Попередньо, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.
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