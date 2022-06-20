Россия на рассвете обстреляла Сумщину и Черниговщину

На рассвете 20 июня с территории России дважды обстреляли Сумщину и один раз Черниговщину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия захватчиков вела со стороны российского села Зёрново. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района.

Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.

Предварительно жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.