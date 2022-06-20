Россия на рассвете обстреляла Сумщину и Черниговщину
Понедельник, 20 июня 2022, 10:56
На рассвете 20 июня с территории России дважды обстреляли Сумщину и один раз Черниговщину.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия захватчиков вела со стороны российского села Зёрново. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района.
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Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.
Предварительно жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.