Россия на рассвете обстреляла Сумщину и Черниговщину

На рассвете 20 июня с территории России дважды обстреляли Сумщину и один раз Черниговщину.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия захватчиков вела со стороны российского села Зёрново. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района.

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Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.

Предварительно жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.