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Білорусь заявляє, що готова поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 11:13

У Міноборони Білорусі заявили, що готові з 20 червня поновлювати міжнародну співпрацю щодо контролю за озброєнням.

Як пише "Європейська правда", заяву про це відомство розмістило у своєму Telegram-каналі

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це  спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Прийняття рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - заявили у Міноборони.

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Нагадаємо, 7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час". За останніми даними, навчання продовжили до 25 червня. 

Протягом червня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявляв, що Захід "намагається втягнути Білорусь у війну в Україні", та що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

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Теми: Білорусь
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