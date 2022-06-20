Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь заявляє, що готова поновлювати співпрацю щодо контролю за озброєнням

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 11:13

У Міноборони Білорусі заявили, що готові з 20 червня поновлювати міжнародну співпрацю щодо контролю за озброєнням.

Як пише "Європейська правда", заяву про це відомство розмістило у своєму Telegram-каналі

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це  спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Прийняття рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - заявили у Міноборони.

Нагадаємо, 7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час". За останніми даними, навчання продовжили до 25 червня. 

Протягом червня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявляв, що Захід "намагається втягнути Білорусь у війну в Україні", та що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

Читайте також Загроза з півночі: що стоїть за військовими приготуваннями Білорусі.

Теми: Білорусь
Головне сьогодні

Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу

відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Усі новини...
Білорусь
Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею
Глава Держдуми Володін полетів до Лукашенка
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
Останні новини
00:40
ОТУ "Схід": ЗСУ знищили російський танк, БТР і сотню росіян
23:53
ЄС пояснив країнам Африки, чому його санкції не вплинули на продовольчу кризу
23:32
Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу
23:21
Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів
23:02
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим
23:02
Тайвань дасть кошти на відбудову Бучі – мер
23:01
фотоУ центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії
22:50
Економічні новини 20 червня: українська ІТ-армія зриває виступ Путіна, Китай імпортує рекордний обсяг нафти з РФ
22:49
Топдипломат ЄС про конфлікт Литви і Росії щодо санкцій: Ми перевіримо, чи все там законно
22:41
відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї
Усі новини...