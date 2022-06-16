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Білорусь знову продовжила свої військові навчання

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 18:26
білоруські військові, фото Anadolu Agency via Getty Images

Збройні сили Білорусі вкотре продовжили свої навчання – щонайменше до 25 червня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах

Деталі: Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисівський (227-й) до 25.06;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;
  • Гозький (під Гродно) до 24.06;
  • Брестський до 25.06;
  • Репище (Осиповичі) до 24.06;
  • Мар'їна Гірка до 25.06;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;
  • Неман (під Березівкою) до 24.06;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;
  • Чепелево (під Слонімом) до 24.06;
  • Доманове (під Івацевичами) до 24.06;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;
  • Заслонове (під Лепелем) до 25.06.

19 червня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 18 червня.

 
Беларускі Гаюн

"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", – пише моніторингова група.

Що передувало: 3-го червня стало відомо, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання як мінімум до 11 червня.

Перед цим білоруські сили продовжили свої навчання до кінця травня.

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Також самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

Теми: Білорусь
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