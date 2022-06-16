Білорусь знову продовжила свої військові навчання

Збройні сили Білорусі вкотре продовжили свої навчання – щонайменше до 25 червня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах

Деталі: Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Реклама:

Борисівський (227-й) до 25.06;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;

Гозький (під Гродно) до 24.06;

Брестський до 25.06;

Репище (Осиповичі) до 24.06;

Мар'їна Гірка до 25.06;

Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;

Неман (під Березівкою) до 24.06;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;

Чепелево (під Слонімом) до 24.06;

Доманове (під Івацевичами) до 24.06;

Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;

Заслонове (під Лепелем) до 25.06.

19 червня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких вихідним також стане 18 червня.

Беларускі Гаюн

"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", – пише моніторингова група.

Що передувало: 3-го червня стало відомо, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання як мінімум до 11 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим білоруські сили продовжили свої навчання до кінця травня.

Також самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і про створення "народного ополчення".

10 червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".