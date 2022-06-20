Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС на рік продовжив санкції за анексію Криму

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 12:01

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на анексію Криму та Севастополя Росією, до 23 червня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

Чинні до сьогодні санкції були вперше введені в червні 2014 року. 

Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя. 

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Як заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своїй декларації від імені ЄС від 25 лютого 2022 року, через вісім років після насильницької і незаконної анексії ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. 

ЄС залишається непохитним у своїй прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відданий повній реалізації своєї політики невизнання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримЄСсанкції
Головне сьогодні

Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу

відеоЖурналісти з’ясували, де живе Кива в Підмосков’ї

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Усі новини...
Крим
Автосервіс у Криму відмовився обслуговувати авто військових. Тепер його знесуть
Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"
Кремль переконує росіян у безпеці "Кримського мосту"
Останні новини
01:28
В Ізраїлі зміниться прем'єр перед новими виборами
00:40
ОТУ "Схід": ЗСУ знищили російський танк, БТР і сотню росіян
23:53
ЄС пояснив країнам Африки, чому його санкції не вплинули на продовольчу кризу
23:32
Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу
23:21
Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів
23:02
Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим
23:02
Тайвань дасть кошти на відбудову Бучі – мер
23:01
фотоУ центрі Тбілісі – мітинг на підтримку євроінтеграції Грузії
22:50
Економічні новини 20 червня: українська ІТ-армія зриває виступ Путіна, Китай імпортує рекордний обсяг нафти з РФ
22:49
Топдипломат ЄС про конфлікт Литви і Росії щодо санкцій: Ми перевіримо, чи все там законно
Усі новини...