ЕС на год продлил санкции за аннексию Крыма

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

Действующие до сих пор санкции были впервые введены в июне 2014 года.

Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей декларации от имени ЕС от 25 февраля 2022 года, спустя восемь лет после насильственной и незаконной аннексии ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.

ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации своей политики непризнания.