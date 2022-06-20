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ЕС на год продлил санкции за аннексию Крыма

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 12:01

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

Действующие до сих пор санкции были впервые введены в июне 2014 года.

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Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги с незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Как заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей декларации от имени ЕС от 25 февраля 2022 года, спустя восемь лет после насильственной и незаконной аннексии ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.

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ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации своей политики непризнания.

Темы: КрымЕСсанкции
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