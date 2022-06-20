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Всі парки і сквери Києва перевірили на вибухівку: закритими лишаються 8 зон

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 12:27
Всі парки і сквери Києва перевірили на вибухівку: закритими лишаються 8 зон
ілюстративне фото парку "Наталка" з Вікіпедії

Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 з них ще не можна гуляти.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Facebook

Деталі: Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які залишаються закритими, а це:

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  • частина парку "Лиса гора"
  • частина парку "Кіото"
  • парк "Борців за свободу та незалежність"
  • парк "Деснянський"
  • парк "Муромець"
  • частина парку на острові Труханів
  • частина парку "Пуща-Водиця"
  • частина Маріїнського парку

Всі інші парки — безпечні для відвідування.

Вказано, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.

 

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Теми: Київ
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