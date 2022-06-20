Всі парки і сквери Києва перевірили на вибухівку: закритими лишаються 8 зон

Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 з них ще не можна гуляти.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Facebook

Деталі: Доріжками улюблених парків відтепер можна гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які залишаються закритими, а це:

частина парку "Лиса гора"

частина парку "Кіото"

парк "Борців за свободу та незалежність"

парк "Деснянський"

парк "Муромець"

частина парку на острові Труханів

частина парку "Пуща-Водиця"

частина Маріїнського парку

Всі інші парки — безпечні для відвідування.

Вказано, що нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування.