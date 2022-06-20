Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон

Все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы, в 8 из них еще нельзя гулять.

Источник: Киевская городская военная администрация в Facebook

Детали: По дорожкам любимых парков теперь можно гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые остаются закрытыми, а это:

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часть парка "Лысая гора"

часть парка "Киото"

парк "Борцов за свободу и независимость"

парк "Деснянский"

парк "Муромец"

часть парка на острове Труханов

часть парка "Пуща-Водица"

часть Мариинского парка

Все остальные парки – безопасны для посещения.

Указано, что нетехническое обследование лесопарковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.