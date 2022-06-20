Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон
Понедельник, 20 июня 2022, 12:27
Все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы, в 8 из них еще нельзя гулять.
Источник: Киевская городская военная администрация в Facebook
Детали: По дорожкам любимых парков теперь можно гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые остаются закрытыми, а это:
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- часть парка "Лысая гора"
- часть парка "Киото"
- парк "Борцов за свободу и независимость"
- парк "Деснянский"
- парк "Муромец"
- часть парка на острове Труханов
- часть парка "Пуща-Водица"
- часть Мариинского парка
Все остальные парки – безопасны для посещения.
Указано, что нетехническое обследование лесопарковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.
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