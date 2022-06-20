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Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 12:27
Все парки и скверы Киева проверили на взрывчатку: закрытыми остаются 8 зон
иллюстративное фото парка "Наталка" из Википедии

Все парки и скверы в Киеве обследованы на взрывоопасные предметы, в 8 из них еще нельзя гулять.

Источник: Киевская городская военная администрация в Facebook

Детали: По дорожкам любимых парков теперь можно гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые остаются закрытыми, а это:

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  • часть парка "Лысая гора"
  • часть парка "Киото"
  • парк "Борцов за свободу и независимость"
  • парк "Деснянский"
  • парк "Муромец"
  • часть парка на острове Труханов
  • часть парка "Пуща-Водица"
  • часть Мариинского парка

Все остальные парки – безопасны для посещения.

Указано, что нетехническое обследование лесопарковых зон на обнаружение взрывоопасных предметов проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве совместно с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования.

 

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Темы: Киев
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