Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею запрацював оновлений пункт пропуску "Краківець"

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 14:12

На кордоні з Польщею відновив роботу оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Мінінфраструктури. 

Оновлення здійснили у рамках проєкту "Відкритий кордон", який започаткували у рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди.

Роботи над збільшенням пропускної спроможності пункту почали 10 днів тому. Кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю. Очікується, що це збільшить пропускну спроможність щонайменш на 50%. 

Також збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їхньої роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, успішний досвід на цьому пункті пропуску планують застосувати ще на семи інших на українсько-польському кордоні, а також збільшувати пропускну спроможність на кордонах з іншими західними сусідами. 

Теми: Польщакордон
Головне сьогодні

У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

оновленоВійськове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Путін збирається в гості до Лукашенка

Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи "Тримор'я"

Усі новини...
Польща
Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею
Польща давно перебуває "під прицілом Росії" – спецслужби
Польський генерал вважає, що в НАТО є аргумент, аби "закрити небо" принаймні над заходом України
Останні новини
21:43
МЗС Литви пояснило російському послу обмеження транзиту в Калінінградську область
21:33
Президент Європейської ради: майбутнє України, Грузії та Молдови – в ЄС
21:32
Сумщина знову під обстрілами: є загиблий і поранений
21:31
ЄС побоюється "відкату" до вугілля через дедалі менші поставки газу Росією
21:30
У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів – ГУР
21:22
За тиждень військові облігації придбали майже 5 тисяч українців
21:21
В Україні створять національну програму психічного здоров'я
20:59
фото, відеоДо Зеленського завітав відомий голлівудський актор
20:40
У США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023
20:33
Освітяни скаржаться на невиплату зарплат: освітній омбудсмен винуватить місцеву владу
Усі новини...