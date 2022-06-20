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На кордоні з Польщею запрацював оновлений пункт пропуску "Краківець"

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 14:12
На кордоні з Польщею запрацював оновлений пункт пропуску Краківець

На кордоні з Польщею відновив роботу оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Мінінфраструктури. 

Оновлення здійснили у рамках проєкту "Відкритий кордон", який започаткували у рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди.

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Роботи над збільшенням пропускної спроможності пункту почали 10 днів тому. Кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю. Очікується, що це збільшить пропускну спроможність щонайменш на 50%. 

Також збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їхньої роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, успішний досвід на цьому пункті пропуску планують застосувати ще на семи інших на українсько-польському кордоні, а також збільшувати пропускну спроможність на кордонах з іншими західними сусідами. 

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Теми: Польщакордон
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