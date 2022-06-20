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На границе с Польшей заработал обновленный пункт пропуска "Краковец"

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 14:12

На границе с Польшей возобновил работу обновленный пункт пропуска Краковец – Корчова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Обновления прошли в рамках проекта "Открытая граница", который был основан в рамках договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

Работы по увеличению пропускной способности пункта начали 10 дней назад. Количество полос для грузовиков увеличили с 4 до 10 и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля. Ожидается, что это увеличит пропускную способность не менее чем на 50%.

Также увеличили количество пограничников и таможенников в пункте пропуска. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, успешный опыт на этом пункте пропуска планируют применить еще на семи других на украинско-польской границе, а также увеличивать пропускную способность на границах с другими западными соседями.

Темы: Польшаграница
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