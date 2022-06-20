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"База Азова чи біолабораторія?": у Харкові від ракети РФ постраждала зооветакадемія

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 14:18
фото "Суспільного"

Від російського ракетного обстрілу постраждала Харківська державна зооветеринарна академія.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Одна з ракет, вибух якої харків'яни чули 19 червня після 23:00, впала біля центрального корпусу вищого навчального закладу у Малій Данилівці. На щастя, потерпілих немає.

На місці удару утворилася яма завглибшки близько трьох метрів. Від вибуху у головному корпусі повилітали шибки, двері, підвісна стеля. Пошкоджено й інші будівлі закладу.

 
усі фото - Супільного
 
 
 

На запитання, чому ціллю російської армії могла стати академія, доцент кафедри академії Сергій Боровков зазначив: "Ви знаєте, у нас такий є жарт: куди не прилетіло, там база "Азова"... Вони казали про "бактеріологічну зброю". У нас на фермі є тварини. Можливо, через це?"

Тварини, за словами Боровкова, теж неушкоджені.

За оцінкою силовиків, які оглянули місце події, вибухнула ракета "Іскандер". Працівники закладу прибирають наслідки обстрілу.

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Пряма мова: "Цей корпус пережив Другу світову війну. Я думаю, ми його відновимо, адміністрація нам в цьому допоможе обов'язково. І буде новий добрий корпус".

Теми: Харківвійна
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