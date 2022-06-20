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"База Азовая или биолаборатория?": в Харькове от ракеты РФ пострадала зооветакадемия

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 14:18
База Азовая или биолаборатория?: в Харькове от ракеты РФ пострадала зооветакадемия
фото "Суспільного"

От российских ракетных обстрелов пострадала Харьковская государственная зооветеринарная академия.

Источник: "Суспільне"

Детали: Одна из ракет, взрыв которой харьковчане слышали 19 июня после 23:00, упала возле центрального корпуса вуза в Малой Даниловке. К счастью, потерпевших нет.

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На месте удара образовалась яма глубиной около трех метров. От взрыва в главном корпусе вылетели стекла, двери, подвесной потолок. Повреждены и другие здания заведения.

 
Все фото - "Суспільного"
 
 
 

На вопрос, почему целью российской армии могла стать академия, доцент кафедры академии Сергей Боровков отметил: "Вы знаете, у нас такая шутка: куда ни прилетело, там база "Азова"... Они говорили о "бактериологическом оружии". У нас на ферме есть животные. Возможно, из-за этого?"

Животные, по словам Боровкова, тоже невредимы.

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По оценке осмотревших место происшествия силовиков, взорвалась ракета "Искандер". Работники заведения убирают последствия обстрелов.

 

Прямая речь: "Этот корпус пережил Вторую мировую войну. Я думаю, мы его восстановим, администрация нам в этом поможет обязательно. И будет новый хороший корпус".

Темы: Харьковвойна
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