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"Вулицю не могли взяти майже місяць": окупант, який здався в полон, дає свідчення СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 15:13
Вулицю не могли взяти майже місяць: окупант, який здався в полон, дає свідчення СБУ
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Служба безпеки отримала нові докази того, що російські окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України

Джерело: відеодопит полоненого уродженця Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР"

Деталі: У своїх свідченнях загарбник зокрема згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць.

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Це при тому, що східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів, зазначають в СБУ.

"Вулицю Леніна (зараз Володимирська – ред.) ми проходили у загальному підсумку тижні 3, може 4", – зізнається полонений.

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Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ, вказано в повідомленні.

Теми: Луганська областьСБУвійна
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