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"Улицу не могли взять почти месяц": сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 15:13
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Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что российские оккупанты несут огромные потери в боях на востоке Украины

Источник: видеодопрос пленного уроженца Луганска, мобилизованного на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР"

Детали: В своих показаниях захватчик в частности упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц.

Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз, отмечают в СБУ.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – ред.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – признается пленниый.

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.

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Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ, говорится в сообщении.

Темы: Луганская областьСБУвойна
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