Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Улицу не могли взять почти месяц": сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 15:13
Улицу не могли взять почти месяц: сдавшийся в плен оккупант дает показания СБУ
скриншот

Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что российские оккупанты несут огромные потери в боях на востоке Украины

Источник: видеодопрос пленного уроженца Луганска, мобилизованного на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР"

Детали: В своих показаниях захватчик в частности упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц.

Реклама:

Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз, отмечают в СБУ.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – ред.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – признается пленниый.

ВИДЕО ДНЯ

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.

Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ, говорится в сообщении.

Темы: Луганская областьСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
СБУ взорвала главного финансиста так называемой "ЛНР" – источники
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: