Росіяни, погрожуючи автоматами, вкрали у Херсоні списки виборців

Російські окупанти викрали з Державного архіву Херсонської області виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України".

Деталі: Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.

За його словами, 7 червня до приміщення архіву прийшли троє чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою Російської Федерації "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією.

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Там були і списки виборців із чергових виборів президента України у 2019 році.

У поліції вважають, що представники окупаційної влади, нехтуючи всіма нормами і законами, "намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади".

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.