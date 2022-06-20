Росіяни, погрожуючи автоматами, вкрали у Херсоні списки виборців

Російські окупанти викрали з Державного архіву Херсонської області виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

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За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України".

Деталі: Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області.

За його словами, 7 червня до приміщення архіву прийшли троє чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою Російської Федерації "Військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

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Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією.

Там були і списки виборців із чергових виборів президента України у 2019 році.

У поліції вважають, що представники окупаційної влади, нехтуючи всіма нормами і законами, "намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади".

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.