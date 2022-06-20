Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

Елена РощинаПонедельник, 20 июня 2022, 15:19

Российские оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Во временно оккупированном городе Херсон представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины".

Детали: Сообщение о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

По его словам, 7 июня в помещение архива пришли трое мужчин, которые имели удостоверение работника новосозданной оккупационными властями Российской Федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области".

Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией.

ВИДЕО ДНЯ

Там были и списки избирателей на очередные выборы президента Украины в 2019 году.

В полиции считают, что представители оккупационных властей, пренебрегая всеми нормами и законами, "стараются симитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияреферендум
Главное сегодня

Зеленский поблагодарил нардепов: Проделали хорошую работу

видеоЖурналисты выяснили, где живет Кива в Подмосковье

В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай

Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов "признать" ОРДЛО

Жестокое убийство девушек в Киеве: обвиняемый получил пожизненное, сообщница - 13 лет тюрьмы

Путин собирается в гости к Лукашенко

Все новости...
Херсон
Россияне не доверяют местным коллаборантам в Херсоне и заменяют на своих – облсовет
Мэр Федоров: ВСУ продвинулись от Запорожья к Мелитополю на 10 км
Оккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй
Последние новости
05:16
Германия готова расконсервировать угольные ТЭС в условиях дефицита газа из РФ
04:44
На юге украинские военные ликвидировали вражеский Т-62 и "Метеорит"
04:00
Главред российской "Новой газеты" продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов
03:08
ОК "Юг": Возле Коблево сдетонировала мина
02:13
ISW: Партизаны мешают России закрепляться на оккупированных территориях
01:28
В Израиле сменится премьер перед новыми выборами
00:40
ОТУ "Восток": ВСУ уничтожили российский танк, БТР и сотню россиян
23:53
ЕС объяснил странам Африки, почему его санкции не повлияли на продовольственный кризис
23:32
Зеленский поблагодарил нардепов: Проделали хорошую работу
23:21
Канада планирует разрешить конфискацию подсанкционных российских активов
Все новости...