Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

Российские оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Во временно оккупированном городе Херсон представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

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По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины".

Детали: Сообщение о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

По его словам, 7 июня в помещение архива пришли трое мужчин, которые имели удостоверение работника новосозданной оккупационными властями Российской Федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области".

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Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией.

Там были и списки избирателей на очередные выборы президента Украины в 2019 году.

В полиции считают, что представители оккупационных властей, пренебрегая всеми нормами и законами, "стараются симитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.