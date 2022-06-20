Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне, угрожая автоматами, украли в Херсоне списки избирателей

Елена РощинаПонедельник, 20 июня 2022, 15:19

Российские оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Во временно оккупированном городе Херсон представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год.

Реклама:

По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины".

Детали: Сообщение о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

По его словам, 7 июня в помещение архива пришли трое мужчин, которые имели удостоверение работника новосозданной оккупационными властями Российской Федерации "Военно-гражданской администрации Херсонской области".

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией.

Там были и списки избирателей на очередные выборы президента Украины в 2019 году.

В полиции считают, что представители оккупационных властей, пренебрегая всеми нормами и законами, "стараются симитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконивание своей власти".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсон
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: