Окупанти двома ракетами зруйнували ліцей під Харковом
Понеділок, 20 червня 2022, 15:53
Російські окупанти о 23:20 19 червня обстріляли Люботинський під Харковом професійний ліцей залізничного транспорту.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: За попередніми даними, по ліцею прилетіли дві крилаті ракети.
Серійні номери ракет поки не встановлені, триває розбір завалів.
У момент обстрілу в будівлі перебувала жінка, вона не постраждала.
У ліцеї розміщувався волонтерський пункт, де збирали допомогу для переселенців.
Нагадаємо: 20 червня з Одеси повідомляли про ракетні удари.
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