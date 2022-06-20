Окупанти двома ракетами зруйнували ліцей під Харковом

Російські окупанти о 23:20 19 червня обстріляли Люботинський під Харковом професійний ліцей залізничного транспорту.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За попередніми даними, по ліцею прилетіли дві крилаті ракети.

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Серійні номери ракет поки не встановлені, триває розбір завалів.

У момент обстрілу в будівлі перебувала жінка, вона не постраждала.

У ліцеї розміщувався волонтерський пункт, де збирали допомогу для переселенців.

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Нагадаємо: 20 червня з Одеси повідомляли про ракетні удари.