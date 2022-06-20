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Оккупанты двумя ракетами разрушили лицей под Харьковом

Роман ПетренкоПонедельник, 20 июня 2022, 15:53
Оккупанты двумя ракетами разрушили лицей под Харьковом
все фото суспільне

Российские оккупанты в 23:20 19 июня обстреляли Люботинский под Харьковом профессиональный лицей железнодорожного транспорта.

Источник: "Суспільне"

Детали: По предварительным данным, по лицею прилетели две крылатые ракеты.

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Серийные номера ракет пока не установлены, идет разбор завалов.

В момент обстрела в здании находилась женщина, она не пострадала.

В лицее размещался волонтерский пункт, где собирали помощь для переселенцев.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним: 20 июня в Одессе сообщали о ракетных ударах.

Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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