Оккупанты двумя ракетами разрушили лицей под Харьковом
Понедельник, 20 июня 2022, 15:53
Российские оккупанты в 23:20 19 июня обстреляли Люботинский под Харьковом профессиональный лицей железнодорожного транспорта.
Источник: "Суспільне"
Детали: По предварительным данным, по лицею прилетели две крылатые ракеты.
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Серийные номера ракет пока не установлены, идет разбор завалов.
В момент обстрела в здании находилась женщина, она не пострадала.
В лицее размещался волонтерский пункт, где собирали помощь для переселенцев.
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Напомним: 20 июня в Одессе сообщали о ракетных ударах.