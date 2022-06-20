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В окупації на Херсонщині залишаються пів мільйона людей – Лагута

Мазуренко Альона Понеділок, 20 червня 2022, 15:59
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що на окупованій території області залишається 450-500 тисяч громадян. 

Джерело: брифінг Лагути 20 червня 

Пряма мова: "Я думаю, що 450-500 залишається наших громадян на окупованій території області". 

Деталі: Лагута заявив, що приблизно 50% тих, хто не хотів залишатися в окупації, покинули цю територію.

За його словами, наразі покинути окуповану Херсонщину можна двома способами: виїхати в тимчасово окупований Крим і через окуповані Мелітополь-Василівка в сторону Запоріжжя.

Також Лагута розповів, що російські загарбники тримають в полоні понад 600 осіб - це активісти, учасники АТО, люди, які проти окупації.

Їх утримують в різних місцях - слідчому ізоляторі, відділенні поліції, приміщеннях баз відпочинку та пансіонатів.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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