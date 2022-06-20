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В оккупации на Херсонщине остаются полмиллиона человек – Лагута

Мазуренко Алена Понедельник, 20 июня 2022, 15:59
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что на оккупированной территории области остается 450-500 тысяч граждан.

Источник: брифинг Лагуты 20 июня

Прямая речь: "Я думаю, что 450-500 остается нашим гражданам на оккупированной территории области".

Детали: Лагута заявил, что примерно 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

По его словам, сейчас покинуть оккупированную Херсонщину можно двумя способами: выехать во временно оккупированный Крым и через оккупированные Мелитополь-Васильевку в сторону Запорожья.

Также Лагута рассказал, что российские захватчики держат в плену более 600 человек - это активисты, участники АТО, люди, которые против оккупации.

Их содержат в разных местах – следственном изоляторе, отделении полиции, помещениях баз отдыха и пансионатов.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойнаРосcия
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