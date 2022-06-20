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У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у росіян через санкції

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 16:17

У Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура Мюнхена з 14 червня конфіскувала три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на суму близько 3500 євро.

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Обвинуваченим по справі проходить депутат Держдуми РФ, ім'я якого не називається. Його дружина зареєстрована за місцем проживання в Мюнхені.

Причиною розслідування і конфіскації стало те, що депутат проголосував за резолюцію із закликом до президента РФ Владіміра Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Обвинувачені Л. і К. є спільними власниками двох квартир у Мюнхені і навіть після накладення санкцій на обвинуваченого Л. продовжували отримувати дохід від оренди квартир з порушенням санкцій. У ході слідства з’ясувалося, що обвинувачена К. також отримувала постійний дохід від оренди третьої квартири в Мюнхені, вона є одноосібним власником цього майна. Як дружина Л., яка значиться в. у цій справі, згідно зі статтею 2 Регламенту ЄС № 269/2014, вона є особою, пов’язаною з обвинуваченим, який потрапив під санкції, і тому сама підпадає під санкції", - йдеться у матеріалах справи.

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Теми: НімеччинаРосіясанкціїнерухомість
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