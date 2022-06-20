У Німеччині вперше конфіскували нерухомість у росіян через санкції

У Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура Мюнхена з 14 червня конфіскувала три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на суму близько 3500 євро.

Обвинуваченим по справі проходить депутат Держдуми РФ, ім'я якого не називається. Його дружина зареєстрована за місцем проживання в Мюнхені.

Причиною розслідування і конфіскації стало те, що депутат проголосував за резолюцію із закликом до президента РФ Владіміра Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Обвинувачені Л. і К. є спільними власниками двох квартир у Мюнхені і навіть після накладення санкцій на обвинуваченого Л. продовжували отримувати дохід від оренди квартир з порушенням санкцій. У ході слідства з’ясувалося, що обвинувачена К. також отримувала постійний дохід від оренди третьої квартири в Мюнхені, вона є одноосібним власником цього майна. Як дружина Л., яка значиться в. у цій справі, згідно зі статтею 2 Регламенту ЄС № 269/2014, вона є особою, пов’язаною з обвинуваченим, який потрапив під санкції, і тому сама підпадає під санкції", - йдеться у матеріалах справи.