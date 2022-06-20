В Германии впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций

В Германии впервые из-за санкций против России за нападение на Украину не только "заморозили" активы, но и фактически конфисковали недвижимость.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Прокуратура Мюнхена с 14 июня конфисковала три объекта недвижимости (частные квартиры), а также банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

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Обвиняемым по делу проходит депутат Госдумы РФ, имя которого не называется. Его супруга зарегистрирована по месту жительства в Мюнхене.

Причиной расследования и конфискации стало то, что депутат проголосовал за резолюцию с призывом к президенту РФ Владимиру Путину признать независимость так называемых ЛНР и ДНР.

"Обвиняемые Л. и К. являются общими владельцами двух квартир в Мюнхене и даже после наложения санкций на обвиняемого Л. продолжали получать доход от аренды квартир с нарушением санкций. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая К. также получала постоянный доход от аренды третьей квартиры в Мюнхене, она является единоличным собственником этого имущества. Как жена Л., числящаяся в списке, и потому сама подпадает под санкции", - говорится в материалах дела.