Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи "Тримор'я"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати учасницею Ініціативи трьох морів.

Про це він заявив на саміті проєкту, виступаючи по відеозв'язку, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна має бути учасницею ініціативи "Трьох морів". Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи", - сказав він.

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Зеленський запропонував посилити трактування співпраці в рамках "Тримор'я", наголосивши на важливості логістики.

"Саме держави "Тримор'я" - це наш зв'язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей - все це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи", - сказав президент.

Говорячи про співпрацю у сфері енергетики, Зеленський нагадав, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу.

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"Використовуючи можливості інтерконекторів Польща - Словаччина, Польща - Україна ми можемо задовольнити потреби всіх країн "Тримор'я". Наш експорт електрики може стати нашим внеском до енергобалансу ваших країн. І допоможе вам стати незалежними від російського енергетичного тиску", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою, та натякнув на важливість долучення України до цього формату співпраці.

Ініціатива трьох морів наразі об’єднує 12 держав Центрально-Східної Європи і Балтії - Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи - стимулювати економічний розвиток і партнерство.

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